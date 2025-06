Monaco et le Barça ont trouvé un accord sur le dossier Ansu Fati

Une ex-pépite sur le Rocher.

En plus de Paul Pogba, l’AS Monaco s’apprête à signer un nouveau coup d’éclat sur ce mercato estival. Selon L’Équipe, l’attaquant du FC Barcelone, Ansu Fati, devrait rejoindre le club monégasque en prêt avec une option d’achat estimée à 11 millions d’euros. Pour cela, il faudra que l’actuel n°10 du Barça passe avec succès la traditionnelle visite médicale, prévue ce jeudi.

Un joli coup de la part des Monégasques

Avec ce prêt avec option d’achat, le club du Rocher va probablement récupérer l’un des plus grands espoirs du FC Barcelone et du football mondial de ces dernières années. Après avoir connu un prêt à Brighton en 2023-2024, Fati aura à cœur de relancer une carrière qui avait commencé sur les chapeaux de roues, avant de connaître un arrêt brutal à la suite d’une blessure aux ligaments croisés en 2024. L’international espagnol de 22 ans ne semble plus être dans les plans du FC Barcelone, puisqu’il n’a joué que 11 matchs cette saison, sans inscrire le moindre but.

Fati et Pogba à Monaco… En 2020, on se serait pincé pour y croire.

