Mercato : l’AS Monaco pourrait sauver un joueur du Barça

Ansu patine.

En stagnation complète depuis le début de ses blessures ces deux dernières saisons, Ansu Fati pourrait trouver une porte de sortie. En Ligue 1 qui plus est. Comme l’annonce Mundo Deportivo, l’ailier espagnol devrait en effet s’engager prochainement avec l’AS Monaco. Un prêt avec option d’achat est envisagé, alors que le joueur lui-même se dit enthousiasmé par le transfert. Victime d’une torsion du ménisque du genou gauche le 7 novembre 2020 et opéré à plusieurs reprises, Fati n’a jamais vraiment récupéré. Prêté la saison dernière à Brighton, où il ne se sera pas vraiment acclimaté et revenu en Catalogne, il n’a, durant cette campagne 2024-2025, disputé que onze rencontres sous les ordres de Hansi Flick (dont trois titularisations seulement en Liga).

Après avoir recruté Eric Dier pour densifier son axe défensif, Monaco pourrait donc relancer un autre international, cette fois dans son secteur offensif. L’Équipe ajoute qu’Aleksandr Golovin, Eliesse Ben Seghir et Maghnes Akliouche pourraient, quant à eux, partir.

Monaco donne des nouvelles rassurantes du jeune Samuel Nibombé, victime d’un malaise en plein match