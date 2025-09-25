Un ancien de Ligue 1 rejoint Neymar à Santos

Du soleil de Nice à celui du Brésil.

C’est officiel, l’attaquant algérien Billal Brahimi s’est engagé ce mercredi à Santos, au Brésil. Le nouveau coéquipier de Neymar, passé par le Stade de Reims et Angers, avait définitivement quitté l’OGC Nice début septembre après une année en prêt au Stade brestois et une autre à Saint-Trond en Belgique.

BRAHIMI É DO SANTOS! 🇫🇷🇩🇿 O atacante Brahimi é reforço internacional para o Santos na temporada 2025! Aos 25 anos, o francês naturalizado argelino chega ao Peixão com contrato até o final de 2026 após passagem pelo Nice, da França. pic.twitter.com/M0y6LNMEXQ — Santos FC (@SantosFC) September 24, 2025

Les motivations brésiliennes

À seulement 25 ans et après quatre sélections avec les Fennecs, Brahimi quitte l’Europe pour le Brésil, terre de légendes comme il a tenu à le souligner selon le communiqué de Santos : « Le Santos FC est l’un des clubs les plus historiques du Brésil et du monde, principalement grâce à des légendes comme Pelé et Neymar, ce qui m’a motivé à venir ici, c’est précisément cette tradition, mais aussi le défi de découvrir un nouveau championnat. »

Aura-t-il seulement la chance de taper le ballon avec Neymar ?

