Un ancien de Ligue 1 rejoint Neymar à Santos

Un ancien de Ligue 1 rejoint Neymar à Santos

Du soleil de Nice à celui du Brésil.

C’est officiel, l’attaquant algérien Billal Brahimi s’est engagé ce mercredi à Santos, au Brésil. Le nouveau coéquipier de Neymar, passé par le Stade de Reims et Angers, avait définitivement quitté l’OGC Nice début septembre après une année en prêt au Stade brestois et une autre à Saint-Trond en Belgique.

Les motivations brésiliennes

À seulement 25 ans et après quatre sélections avec les Fennecs, Brahimi quitte l’Europe pour le Brésil, terre de légendes comme il a tenu à le souligner selon le communiqué de Santos : « Le Santos FC est l’un des clubs les plus historiques du Brésil et du monde, principalement grâce à des légendes comme Pelé et Neymar, ce qui m’a motivé à venir ici, c’est précisément cette tradition, mais aussi le défi de découvrir un nouveau championnat. »

Aura-t-il seulement la chance de taper le ballon avec Neymar ?

Ronaldo et Cafu s'interrogent sur un retour de Neymar en sélection

L'anesthésiste-réanimateur Frédéric Péchier a-t-il empoisonné 30 personnes et tué 12 d'entre elles, en se faisant passer pour un héros lorsqu'il les sauvait ou tentait de le faire? C'est ce que son procès, qui s'ouvre en septembre, devra permettre de juger. Ici sont racontés les événements, qui ont eu lieu à Besançon, dans le Doubs, entre 2008 et 2017, tels qu'ils se sont exactement passés.

