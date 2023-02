Le rapport qui accable la gestion de la finale au Stade de France

Pas de quoi se rassurer avant les JO 2024.

L’information a été rapportée par Le Monde, qui a eu accès au rapport édité par un panel de l’UEFA sur la gestion sécuritaire de la dernière finale de Ligue des champions. Celui-ci marque l’incapacité des services d’ordre français à gérer ce genre d’évènements et pointe la responsabilité des autorités françaises. Il fait même la part belle aux supporters anglais et madrilènes : « Mieux organisés et plus réactifs que les policiers et les gendarmes chargés de veiller à leur sécurité, ces fans de Liverpool ou de Madrid n’ont dû leur salut qu’à une solidarité sans faille et une capacité à se discipliner qui forcent l’admiration dans un contexte aussi résolument hostile à leur endroit. »

Fantasme du hooliganisme anglais, mensonges dans les médias et incapacité totale de gérer un tel flux de supporters, peut-être à cause de la recrudescence des interdictions de déplacements en France, plusieurs erreurs graves sont démontrées. Le premier checkpoint d’abord, placé dans un corridor étroit en amont du stade. Les autorités avaient pourtant été alertées par la Fédération des supporteurs européens qui s’inquiétait du « risque élevé de congestion/piétinement à l’endroit choisi pour ce premier contrôle si une dispersion devait avoir lieu en cas de bousculade ». Côté nord, les supporters pourvus de billets papier commencent à se faire dépouiller de leur bien en toute impunité, des heurts entre délinquants et forces policières éclatent autour de 18h45, la sécurité du stade décide alors de fermer les portes de l’enceinte pour éviter toute incursion non contrôlée. Un point de bascule, dès lors les agressions aux abords de l’enceinte se multiplient. La police finit par intervenir avec des gaz lacrymogènes, mais la brise parisienne ramène les vapeurs jusqu’aux supporters, toujours pacifiques, massés aux grilles du stade, poussant à la panique certains d’entre eux. Les Anglais tentent d’alerter sur l’écrasement que subissent certains de leurs compatriotes, mais ont pour seule réponse de se faire asperger de gaz au poivre. Certains rédacteurs du rapport font état de la disproportion et la dangerosité des produits utilisés pour assurer le maintien de l’ordre « à la française ». Au coup de sifflet final, les problèmes continuent. Les forces policières manquaient aux abords du stade pour protéger les supporters à leur sortie. Ils étaient occupés à protéger la pelouse d’une hypothétique « invasion massive » . Les agressions en tout genre continuent, un constat partagé aussi bien par les fans des Reds que par les Madrilènes qui pointent l’inaction policière. Le rapport préconise 21 recommandations pour que les autorités françaises apprennent de leurs erreurs et améliorent la sécurité et la gestion des futurs évènements prévus sur le sol français.

On aurait pu prendre la mesure de ce qu’il s’était passé grâce à la multitude de caméras de surveillance présentes autour du stade. Oh wait…