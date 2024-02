Eden Hazard : « Tous les étés je prenais entre quatre à cinq kilos »

Dans le jardin d’Eden, il n’y avait pas que des pommes.

Invité à s’exprimer dans le podcast Obi One, animé par son ancien coéquipier à Chelsea, John Obi Mikel, Eden Hazard a de nouveau livré quelques petites anecdotes concernant son régime alimentaire au cours de sa carrière. Dans l’épisode, paru ce lundi, l’ancien joueur du Real Madrid a notamment révélé qu’en tant que citoyen belge, il faisait honneur à la réputation de ses compatriotes, étant lui-même un grand fan de bière et n’hésitait pas à en boire quelques-unes. « En tant que Belge, nous aimons la bière, car mon pays possède les meilleures bières du monde. Je ne dis pas que j’avais l’habitude de boire tous les jours, car ce n’est pas la vérité, mais certaines fois, après un bon match, je me permettais de boire une ou deux bières, et c’était bien, raconte-t-il. La sensation était encore meilleure quand tu venais de faire un bon match. »

Le néo retraité depuis quelques mois, qui a brillé sous les couleurs lilloises, avant de mettre le feu à Stamford Bridge, a également admis qu’au retour des vacances, il se pointait en pré-saison avec quelques kilos en trop : « Tous les étés je prenais entre quatre à cinq kilos, car je me disais, tu as tant donné en dix mois, tu as tout donné avec ton corps, alors durant ce temps de repos, tu restes au repos. Il ne faut pas me demander de faire quoi que ce soit, ni courir, ni rien d’autre, merci ! Je pouvais jouer au foot avec mes enfants sur la plage, sans problème, mais ne me demande pas plus. »

Il est prêt pour le Vrai Foot Day.

