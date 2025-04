Arsenal déroule, Chelsea à l’arrache, Manchester United redescend sur terre

Liverpool peut ranger les confettis.

Tranquille sur la pelouse d’Ipswich (0-3), Arsenal prive Liverpool d’une première opportunité de valider un sacre qui ne fait plus aucun doute, mais qui attendra donc au moins une semaine de plus. Face à une équipe d’Ipswich pas encore officiellement reléguée, mais sans le moindre espoir de rester en Premier League la saison prochaine, les Gunners ont démontré qu’il existait plusieurs classes d’écart entre les deux équipes. Un doublé de Leandro Trossard, à chaque fois bien trop libre de ses mouvements dans la surface, et un bijou d’action collective conclue par Gabriel Martinelli suffisent au bonheur des Londoniens, pas vraiment fatigués par leur voyage madrilène du milieu de semaine. Du haut de ses 18 ans, Ethan Nwaneri s’invite même à la fête d’une frappe déviée dans les derniers instants.

Chelsea ne lâche rien

Deux autres grands noms du football anglais étaient également de sortie en ce dimanche après-midi : Chelsea et Manchester United. Surpris par l’ouverture du score d’Alex Iwobi, les Blues ont eu les plus grandes peines du monde à venir à bout de Fulham (1-2), grâce à une belle frappe en première intention de Tyrique George depuis l’entrée de la surface puis un coup de canon en pivot de Pedro Neto au bout du temps additionnel. De quoi ne pas perdre de terrain dans une course à la Ligue des champions extrêmement serrée. Enfin, Manchester United est redescendu de son nuage, ramené sur terre par Wolverhampton et un magnifique coup franc en pleine lucarne signé Pablo Sarabia (0-1).

Il l’avait en magasin ça, Rayan Cherki ?

Ipswich 0-4 Arsenal

Buts : Trossard (14e et 70e), Martinelli (28e) et Nwaneri (88e) pour les Gunners

Expulsion : Davis (32e) pour les Tractor Boys

Fulham 1-2 Chelsea

Buts : Iwobi (20e) pour les Cottagers // George (84e) et Neto (90e+3) pour les Blues

Manchester United 0-1 Wolverhampton

But : Sarabia (77e) pour les Wolves

