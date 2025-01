Et le joueur le plus cher du monde est...

Hey Jude, don’t be so expensive.

Pour la troisième année consécutive, Jude Bellingham trône à la première place du classement des joueurs les plus valorisés, établi par l’Observatoire du football (CIES). En 2025, le milieu de terrain du Real Madrid est évalué à 251,4 millions d’euros, faisant de lui le joueur le plus cher de la planète. Le podium de ce classement reste inchangé par rapport à 2024, avec Erling Haaland (221,5 millions) et Vinícius Júnior (205,7 millions), respectivement deuxième et troisième derrière l’international anglais.

Mbappé 5e, Camavinga deuxième Français du classement

Dans ce classement très Real Madrid, dont le seul top 10 est composé de quatre joueurs de la Maison-Blanche, Kylian Mbappé figure à la cinquième place, avec une nouvelle valeur estimée à 175,2 millions d’euros. Soit un bond de 22 places par rapport au classement de l’année dernière (estimé à 106,2 millions en fin de contrat avec le PSG), étant donné son nouveau bail madrilène jusqu’en 2029.

Le deuxième Français du classement évolue aussi au Real Madrid, en la personne d’Eduardo Camavinga, 23e et estimé à 105,2 millions d’euros. Soit une perte de 7 places, lui qui était le Français le plus cher sur le marché l’année dernière. Il faut aussi dire que derrière, il y a du monde qui pousse…

L’entrée fracassante de Yamal

Vainqueur de l’Euro 2024 et titulaire au Barça à 17 ans, Lamine Yamal a choqué la planète foot en 2024. Une perf d’ensemble qui lui vaut d’être évalué à 180,3 millions d’euros par le CIES, avant même le contrat de six ans (et la mirobolante clause libératoire qui va avec) qui l’attend à sa majorité.

Lui qui n’était pas dans le classement de 2024 se place quatrième cette année, au pied du podium, juste devant le Kyk’s.

