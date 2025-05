Cet attaquant de Liga aura sa statue pour avoir ramené son club en Coupe d’Europe

Et ce n’est pas volé !

Le Celta de Vigo va retrouver l’Europe, huit ans après sa dernière sortie, grâce à une victoire cruciale contre Getafe (2-1) lors de la dernière journée de Liga. Ce retour en Ligue Europa, c’est avant tout la réussite de Iago Aspas, capitaine et icône du club galicien (211 buts en 515 matchs). À 37 ans, l’attaquant a pesé lourd avec un but et une passe décisive.

Forcément, la ville entière s’est enflammée, à commencer par le maire, Abel Caballero. L’édile n’a pas tari d’éloges : « Je serai maire de Vigo pendant de nombreuses années, et je peux vous le garantir. Nous allons rendre à Iago Aspas l’hommage qu’il mérite dans la ville. »

Il s’était promis de ramener le club en Europe, il y a huit ans

Le premier édile ne s’est pas arrêté là, comparant le numéro 10 des Celestes à une légende anglaise : « À Manchester, il y avait une effigie de Bobby Charlton devant le terrain. Quand j’étais enfant, c’était le plus grand génie du football au monde. La même chose se produira ici avec Iago Aspas. Tu es parvenu à nous qualifier grâce à ta force, ta ténacité et ta qualité. Tu es incomparable. Tu es le meilleur joueur de l’histoire du Celta. »

La dernière fois que le Celta avait foulé les pelouses européennes, c’était en 2017, avec une défaite amère en demi-finales face à Manchester United. Sur place, un Aspas bouleversé avait promis de ramener son club sous les projecteurs du Vieux Continent. C’est chose faite, avec une statue devant Balaídos (le stade du Celta) en prime.

Tenir parole, ça paye.

