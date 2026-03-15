Un match du championnat d’Irak interrompu par un tir de missile

On comprend mieux pourquoi c’est difficile d’organiser le déplacement de la sélection vers le Mexique. Malgré la guerre qui ravage le Moyen-Orient, le championnat irakien n’a pas cessé ses activités. En revanche, les joueurs sont désormais obligés de s’adapter à des conditions de jeu un peu plus chaotiques.

Illustration ce vendredi soir à l’occasion de la rencontre entre Erbil, capitale du Kurdistan irakien, et Al Minaa, un club de Bassorah, la deuxième ville du pays. Alors que l’arbitre venait d’accorder un penalty aux locaux, la rencontre a dû être interrompue en raison de l’interception d’un missile aperçu à proximité du stade. Certaines sources parlent d’un tir iranien, justifié par la présence d’une base militaire états-unienne dans la région.

Le match a néanmoins pu reprendre, avec un temps additionnel suffisamment long pour permettre à Erbil de l’emporter (3-2) à la 90e +17 grâce à un but de l’ancien international ouzbèke Sherzod Temirov, auteur d’un triplé qui permet à son club de rester sur la troisième marche du podium, à 8 points du leader.

On ne sais pas s’il s’est battu pour repartir avec le ballon du match en revanche.

La Finalissima annulée !