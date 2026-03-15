Jules Koundé a bien vibré avec le XV de France

Fashion victime et fan boy. Blessé aux ischio-jambiers, Jules Koundé a manqué les deux derniers matchs du FC Barcelone et ne pourra pas affronter le Séville FC ce dimanche dans le cadre de la 28e journée de Liga. Pour se consoler, le défenseur français s’est offert un samedi soir devant sa télé à regarder la dernière journée du Tournoi des 6 nations de rugby. Comme tous les supporters des Bleus (et/ou haters de l’Angleterre), il a passé une très bonne soirée.

Connexion bordelaise

Originaire de Bordeaux et formé aux Girondins, Koundé porte sa ville natale dans son cœur puisque côté ballon ovale, il est un supporter affirmé de l’Union Bordeaux-Bègles (UBB), dont deux représentants se sont particulièrement illustré ce samedi soir face à l’Angleterre : Louis Bielle-Biarrey d’abord. Auteur de quatre essais, l’ailier du XV de France « inévitable », dixit Koundé, a été le grand artisan de la victoire des Bleus.

Thomas Ramos ensuite : en inscrivant une pénalité en toute fin de rencontre, le demi d’ouverture a offert aux Tricolores un deuxième trophée consécutif que Koundé a célébré sur Twitter avec un enthousiasme similaire à celui d’Antoine Griezmann lors des Jeux olympiques de Paris 2024.

Back to Back !! Vous êtes énormes @FranceRugby — Jules Kounde (@jkeey4) March 14, 2026

On attend désormais le même post quand les Girondins remonteront en National 1 après avoir battu Avranches.

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