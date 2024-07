Griezmann, supporter numéro un des Français aux JO

Kif total.

S’il ne participe pas aux Jeux olympiques avec les Bleus de Thierry Henry, Antoine Griezmann profite pleinement de l’évènement en tant que… spectateur et supporter. Depuis ce week-end, le Colchonero s’est mis en mode JO et joue au community manager. Lors de chaque médaille française, Grizou publie une photo du breloqué, légendée « ALERTE MEDAILLE », avec un visuel soigné en bas de la publication. Une petite routine accompagnée d’un drapeau français et répétée pour les judokas Amandine Buchard et Luka Mkheidze, Pauline Ferrand-Prévot. Au point que la personne derrière le compte officiel des JO lui a adressé un petit message : « T’es un super CM, tu veux pas venir bosser avec nous ? »

Mieux encore : l’activité de Griezmann ne se limite pas aux réseaux sociaux. Le numéro 7 des Bleus est présent sur les sites parisiens. Il était ainsi au Stade de France pour assister au triomphe de la bande à Antoine Dupont en rugby à 7, comme il était de la partie ce dimanche soir pour exulter devant la performance immense de Léon Marchand en 400 mètres 4 nages ou applaudir la deuxième place tricolore en saut d’obstacle ce lundi midi. En 2021 à Tokyo, l’attaquant de l’Atlético de Madrid avait déjà exprimé son soutien aux champions français. Malheureusement, le plaisir touche à sa fin : Griezmann doit faire son retour à Madrid dans la soirée de lundi.

🚨 ALERTE MEDAILLE ! 🥈OBSTACLE 🇫🇷 ! BRAVOOOOOO !!!! pic.twitter.com/v0PdYdTCI6 — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) July 29, 2024

T'es un super CM, tu veux pas venir bosser avec nous ? https://t.co/qS7MpUJg6F — Paris 2024 (@Paris2024) July 28, 2024

Voilà qui change des vacances à Dubaï.

