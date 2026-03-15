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A presque 50 ans, Thierry Henry est plus affuté que jamais

JD
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A presque 50 ans, Thierry Henry est plus affuté que jamais

Le bide à bière, Thierry en rit. « TRAVAILLE DUR, MANGE BIEN, PAS DE SUCRE !!! » Quand il ne fait pas des blagues sur le plateau de chaînes de télévision états-uniennes, Thierry Henry entretient sa silhouette à la salle de gym avant de poster les images de ses exploits sur Instagram, messages motivants et écrits en lettres capitales inclus.

A 48 ans, l’ancien attaquant des Bleus a de beaux restes. Lesté d’une veste de dix kilos, il est encore capable d’assumer une session d’une heure à alterner entre gainage et soulèvement de fonte avec sa compagne Andrea Rajacic.

De quoi impressionne sa fanbase qui l’a félicité en commentaires. A commencer par un certain Kylian Mbappé, lequel s’est fendu d’un « Ah ouais le vieux j’ai capté  », mi-insolent, mi-admiratif.

Après, c’est comme pour les crossfitteurs qui se filment au Basic Fit : ce genre de démarche cache souvent un complexe plus profond.

Jules Koundé a bien vibré avec le XV de France

JD

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