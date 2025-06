Réponse à Adrien Rabiot, duel avec Dembélé : Lamine Yamal lance le match France-Espagne

Bon gré, Yamal gré.

Quelques jours après la grande victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, la France se prépare à une autre affiche. Dans le cadre des demi-finales de Ligue des nations, les Bleus se retrouvent face à un de leurs grands rivaux, l’Espagne. De quoi obtenir une revanche d’une autre demi-finale, l’équipe de France étant sortie sans briller lors du Championnat d’Europe l’année dernière.

Tous ces jeunes sur leur téléphone…

Un match qui avait permis à un certain Lamine Yamal de se révéler aux yeux du monde, notamment par un bombazo exceptionnel pour offrir l’égalisation à la Roja. Dans ce match, l’ailier barcelonais avait été piqué au vif par des commentaires d’Adrien Rabiot : « Nous voulons sortir Lamine Yamal de sa zone de confort, s’il veut jouer une finale, il devra faire plus de choses que ce qu’il a fait jusqu’ici. »

Alors qu’il avait répondu sur le terrain, le prodige dix-sept ans est revenu sur ce moment au micro de la Cadena Cope. Il raconte comment ce genre de propos pouvait le motiver : « Mes amis m’envoient des vidéos sur TikTok vingt minutes avant les matchs, ils savent que ça me motive. Contre la France, je dormais dans le bus et mon ami m’a appelé pour me dire : « Tu te souviens de ce que Rabiot t’a dit ? », et j’ai dit : « Oui, je me souviens ». »

« S’ils veulent jouer le Ballon d’or jeudi, jouons-le jeudi »

Ce duel France-Espagne sera aussi l’occasion pour Lamine Yamal de retrouver un ancien Barcelonais : Ousmane Dembélé. Tous deux auteurs d’une saison grandiose, le leader du Paris Saint-Germain semble avoir pris le dessus en ce qui concerne le futur Ballon d’or. En Catalogne, le numéro 19 possède pourtant son lot d’aficionados dans cette course au trophée. Malicieux, Yamal n’hésite pas à titiller Ousmane Dembélé, en mettant la récompense en jeu : « Je suis convaincu que nous gagnerons jeudi. Je fais partie des personnes pour qui les gens votent pour le titre de meilleur joueur de l’année. Mais s’ils veulent le jouer jeudi, jouons-le jeudi. »

Enfin un enjeu dans un match de Ligue des nations.

Et pendant ce temps-là, à Clairefontaine...