L’AS Roma stoppe net l’Udinese

AS Roma 3-0 Udinese

Buts : Dovbyk (19e), Dybala (SP 49e), Baldanzi (70e)

Florian Thauvin n’a rien pu faire.

Pour sa première rencontre à la tête de l’AS Roma, après le licenciement de Daniele De Rossi, Ivan Jurić a signé une belle victoire face à l’Udinese (3-0). L’une des surprises de ce début de saison de Serie A n’a pas existé au Stadio Olimpico, ce dimanche, et rate l’occasion de reprendre la tête du championnat. La Louve, elle, remporte son premier match de la saison et remonte à la huitième place.

Peu en vue depuis son arrivée lors du mercato estival, Artem Dovbyk a mis son nouveau club sur les bons rails en début de rencontre en ouvrant le score face à une défense attentiste (1-0, 19e). À l’origine de tous les bons coups de l’AS Roma, Paulo Dybala a provoqué et transformé lui-même un penalty au retour des vestiaires (2-0, 49e). Après avoir remplacé Lorenzo Pellegrini, hué par son public avant le coup d’envoi, tout comme Gianluca Mancini et Bryan Cristante, Tommaso Baldanzi n’a eu besoin que d’une minute pour trouver le chemin des filets et sceller la victoire (3-0, 70e).

Suffira-t-elle à se remettre les supporters dans la poche ?

11 jours après le coup d’envoi, Bryan Cristante délivre la Roma face à l’Udinese