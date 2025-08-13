Axel Witsel trouve un nouveau point de chute en Liga

36 ans et toujours dans le coup.

L’expérimenté Axel Witsel s’est officiellement engagé ce mardi soir avec Gérone. Après une saison majoritairement passée sur le banc de l’Atlético de Madrid, l’international belge (132 sélections) a signé libre de tout contrat avec les Blanquivermells pour une pige d’une saison.

À 36 ans, le milieu défensif passé par le Borussia Dortmund devrait retrouver un peu de temps de jeu avant de raccrocher les crampons. Il rejoint par ailleurs Thomas Lemar, son ancien coéquipier chez les Colchoneros, parti pour la Catalogne fin juillet.

Un champion du monde 2018 signe à Gérone