S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Axel Witsel trouve un nouveau point de chute en Liga

ARM
Axel Witsel trouve un nouveau point de chute en Liga

36 ans et toujours dans le coup.

L’expérimenté Axel Witsel s’est officiellement engagé ce mardi soir avec Gérone. Après une saison majoritairement passée sur le banc de l’Atlético de Madrid, l’international belge (132 sélections) a signé libre de tout contrat avec les Blanquivermells pour une pige d’une saison.

À 36 ans, le milieu défensif passé par le Borussia Dortmund devrait retrouver un peu de temps de jeu avant de raccrocher les crampons. Il rejoint par ailleurs Thomas Lemar, son ancien coéquipier chez les Colchoneros, parti pour la Catalogne fin juillet.

Le Monaco de la Ligue 1.

Un champion du monde 2018 signe à Gérone

ARM

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Le 17 août 2022, Yvon Gérard saluait sa famille, sortait de chez lui et s'évaporait dans la nature. Depuis, il n'est pas réapparu. Que s'est-il passé?

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Allez-vous prendre un abonnement à Ligue 1 + ?

Oui
Non
Fin Dans 24h
137
169
20
Revivez Benfica-Nice (2-0)
Revivez Benfica-Nice (2-0)

Revivez Benfica-Nice (2-0)

Revivez Benfica-Nice (2-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine