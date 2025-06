Un jeune joueur de D2 argentine décède lors d'une opération à un genou

Le club de San Telmo, pensionnaire de deuxième division argentine, a annoncé le décès de Camilo Nuin, âgé de 18 ans. « C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Camilo Ernesto Nuin, un joueur de nos divisions jeunes et réserve, qui subissait une intervention chirurgicale », précise le club.

Le milieu de terrain, passé par les académies d’Independiente et de Boca Juniors, subissait une opération au genou, pour traiter des lésions du ménisque et du ligament croisé. La cause du décès n’a cependant pas été communiquée.

San Telmo anunció el fallecimiento de Camilo Ernesto Nuin, jugador de la Reserva, mientras se realizaba una intervención quirúrgica 🕊️ pic.twitter.com/DPL5VD9Dhy — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) June 25, 2025

La Fédération argentine de football a également tenu à s’exprimer sur la disparition du jeune de 18 ans, faisant part de « sa tristesse pour le décès de Camilo Nuin et présente ses condoléances à la famille du joueur ».

