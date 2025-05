La retournée fantastique de Santiago Montiel

On lui donne directement le prix Puskás, non ?

Lors du tournoi d’ouverture en Argentine cette nuit, Gabriel Santiago Montiel a marqué un but sensationnel contre Independiente Rivadavia. À la suite d’un corner mal repoussé à la 57e minute de jeu, le latéral du CA Independiente hérite du cuir dans l’axe, à l’extérieur de la surface, et ne se pose aucune question en claquant une magnifique retournée, qui lobe le gardien, impuissant. Outre la beauté du geste, ce pion est le seul de la rencontre, et permet donc aux siens de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition où les Diablos Rojos défieront Boca Juniors.

Bon courage à la concurrence.

