Trois semaines d'absence pour Mbappé

Coup d’arrêt automnal.

Après avoir livré une performance aboutie face à Alavés (3-2), en marquant un joli but avant la pause, Kylian Mbappé a dû sortir sur blessure dans le dernier quart d’heure de la rencontre. Il souffre d’une lésion du biceps à la jambe gauche, et sera absent des terrains pendant au moins trois semaines, comme l’a indiqué le club dans un communiqué.

Il va manquer le match contre son frère en Ligue des champions

Après avoir planté sept buts en neuf matchs avec le Real Madrid, l’international français est stoppé net dans son élan. Mbappé va louper le derby contre l’Atlético de Madrid, prévu ce dimanche, la réception de Villarreal et le déplacement à Vigo en championnat. En Ligue des champions, il ne devrait logiquement pas être du voyage pour le match à Lille, le 2 octobre, lors duquel il aurait dû retrouver son frère Ethan. Il ne serait pas non plus étonnant de le voir souffler lors du prochain rassemblement des Bleus, Didier Deschamps devant communiquer sa liste jeudi prochain pour les rencontres contre Israël et la Belgique.

