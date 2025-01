Franck Tabanou raconte le derby remporté par Sainté en 2014 : « C'était du délire total »

Feu de Forez.

Invité à raconter le plus beau moment de sa carrière dans un entretien pour L’Équipe, Franck Tabanou a choisi le derby remporté par l’AS Saint-Étienne contre Lyon en novembre 2014. « Ça faisait vingt ans que Saint-Étienne n’avait pas gagné le derby au stade Geoffroy-Guichard face à l’OL, se souvient-il. Et on a gagné 3-0. Le Chaudron tremblait. C’était du délire total, je n’ai jamais ressenti ça ailleurs. »

« Le joueur qui m’a vraiment fait kiffer, c’est Eden Hazard »

L’occasion pour le joueur de couloir formé à Toulouse, aussi, de se confier sur les adversaires qui ont marqué sa carrière. « Celui qui m’a vraiment fait kiffer, c’est Eden Hazard, pour sa maturité dans le jeu à son âge. Ce qu’il faisait, c’était abusé. Il savait quand donner la balle et quand dribbler. Sa dernière saison à Lille, il marchait sur tout le monde. Maintenant, les jeunes veulent tous faire des petits ponts pour briller. Lui jouait juste, a-t-il confié, sans oublier de mentionner Thiago Motta pour la malice dont il faisait preuve sur la pelouse. Sur le terrain, il était trop chiant. […] Il faisait des petites fautes et allait pleurer auprès des arbitres. Avec Brandão, il avait pris pour tout le monde, j’étais content (rires). Pourtant, j’étais amoureux de ce joueur. Il savait toujours quoi faire, même sous pression. Tu avais l’impression qu’il avait joué le match la veille. »

