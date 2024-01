Karim Benzema a porté plainte contre Gérald Darmanin

L’affaire est loin d’être terminée.

En octobre dernier, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin avait accusé Karim Benzema d’avoir des « liens notoires » avec les Frères Musulmans. Près de trois mois plus tard, l’avocat de l’attaquant tricolore, Me Hugues Vigier, a fait savoir auprès de RTL qu’il avait déposé la plainte de son client auprès de la Cour de justice de la République (CJR). Une plainte de 92 pages visant à démontrer que les déclarations du ministre avaient porté atteinte à l’honneur et à la réputation de l’ancien merengue.

« On jette comme ça en pâture, à l’opprobre général des gens, juste pour faire un coup de communication fausse. Avec des conséquences familiales pour ses proches aussi qui sont considérables, a fustigé l’avocat. On sème la division en France, on a un tas de gens qui ne comprennent pas ce genre de propos, certains qui excluent Karim Benzema et certains qui se sentent exclus à travers ce qu’on dit de lui. C’est tout le contraire de ce à quoi doit œuvrer un homme qui se dit un homme politique. »

Rendez-vous désormais devant la justice.

