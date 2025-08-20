Des ONG angolaises interpellent Lionel Messi pour faire annuler l'amical Angola-Argentine

Le rôle de messie.

Officiellement, l’Argentine doit se rendre en novembre à Luanda pour affronter l’Angola, à l’occasion du 50e anniversaire de l’indépendance du pays. Officieusement, le rendez-vous crispe déjà, puisque quatre ONG locales, dont une affiliée à l’Église catholique, ont demandé à Lionel Messi et à ses coéquipiers de ne pas mettre les pieds dans la capitale, comme le rapporte L’Équipe.

Tout avait pourtant été annoncé en grande pompe fin avril, après la visite du président de la Fédération angolaise à Buenos Aires. L’AFA avait accrédité cette rencontre mais n’a, pour l’heure, donné aucune confirmation officielle.

Une grève des chauffeurs de taxi a dégénéré le 28 juillet

Car le contexte est loin d’être festif. Fin juillet, une manifestation ainsi qu’une grève des chauffeurs de taxi contre la flambée des prix du carburant ont dégénéré dans la capitale angolaise. Bilan : une trentaine de morts, des pillages et une répression sévère, qui ont poussé ces organisations à alerter directement l’octuple Ballon d’or et la sélection argentine. « Cette grave crise sociale survient dans un contexte politique marqué par une répression systématique des citoyens exprimant des opinions critiques », dénoncent, dans une lettre ouverte, les ONG, emmenées par la Commission justice et paix de la conférence épiscopale des évêques catholiques du pays.

« Investir des millions de dollars dans un événement sportif quand des milliers de personnes souffrent de la faim, quand les hôpitaux s’effondrent et quand la répression s’accroît n’est pas une priorité légitime, c’est une insulte à la dignité humaine », interpellent ces organisations, qui appellent la superstar argentine à ne pas se rendre en Angola. Ce qui ferait office d’« acte courageux, éthique et humanitaire » en « demandant l’annulation » de ce match.

