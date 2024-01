CAN : Ounahi et Mostafa Mohamed se clashent par médias interposés

Les hostilités démarrent.

« L’Égypte qui a remporté sept CAN ne produit pas un grand jeu, mais c’est une équipe qui gère. Tu peux dominer, mais ils peuvent marquer le but du 1-0 sur coup de pied arrêté et après un joueur tombe à droite, un autre à gauche… » : Ça, ce sont les mots du Marocain de l’OM Azzedine Ounahi, prononcés dans un entretien pour La Provence publié mercredi, à trois jours du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des nations. Invité ce samedi en conférence de presse à répondre à cette petite attaque, Mostafa Mohamed, l’attaquant du FC Nantes et des Pharaons, a lui aussi bien envoyé : « Je n’ai pas suivi ce qu’a dit Ounahi. On a remporté sept CAN, je l’invite à jouer comme nous et à remporter des trophées. » En effet, les Lions de l’Atlas n’ont soulevé qu’une seule fois ce trophée, en 1976.

MOSTAFA MOHAMED RÉPOND À OUNAHI EN CONFÉRENCE DE PRESSE 👊🇲🇦🇪🇬 « Je n’ai pas suivi ce qu’a dit Ounahi, on a remporté 7 CAN, je l’invite à jouer comme nous et à remporter des trophées » 🥶#CAN2023| #AFCON2023 #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/Sv2h1eD6Ta — Onze Masr 🇪🇬 (@onzemasr) January 13, 2024

On espère maintenant un Maroc-Égypte en quarts de finale.

Le Maroc remporte la CAN U23 au bout de la prolongation