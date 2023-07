Une grosse affiche en finale de la CAN U23

L’exemple des grands.

À l’instar des A, ce sont les favoris qui s’affronteront en finale de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 23 ans, disputé au Maroc : le pays hôte et l’Égypte se retrouveront sur la dernière marche de la compétition, samedi (22 heures), et sont également qualifiés pour les JO de Paris. Le troisième ticket pour les Jeux se jouera lors de la petite finale entre le Mali et la Guinée, vendredi (19 heures), et le perdant devra disputer un barrage contre un pays asiatique pour espérer s’envoler pour la France l’été prochain.

Winning Penalty kick Send Morocco To JO24 & CANU23 Final pic.twitter.com/UhZv7MGM6M — حنزز فينا (@JUST_WATCH_US) July 4, 2023

Vainqueur de ses trois matchs de poule, le Maroc de Yanis Begraoui et Amir Richardson est venu à bout du Mali cette nuit, lors d’une séance de tirs aux buts arrachée par les Maliens à la 116e minute (2-2, 4-3 aux tirs au but). L’autre demi-finale entre les jeunes Pharaons et Guinée n’aura duré que huit minutes, moment où le seul but du match a été inscrit par Mohamed Shehata (1-0). Samedi, la sélection égyptienne pourrait remporter la compétition pour la deuxième fois de suite. Le Maroc a également déjà été sacré dans ce tournoi, en 2011.

Ils pourraient donner des conseils à Sylvain Ripoll.

