Rayan Cherki a un nouveau numéro

RFP
« Entrez votre code de carte bleue. » 

Grandiose à Lyon, exceptionnel contre l’Espagne en Ligue des nations, Rayan Cherki a tout pour faire battre nos petits cœurs. Déjà que le maillot noir de Manchester City était un petit bijou mais alors avec le flocage de Cherki dans le dos et son nouveau numéro

Après le 18, après le 25, voici le 10

À partir de ce jour, le 18 porté à l’OL ne sera plus son porte-bonheur pas plus que le 25 qu’il avait arboré lors de ses premiers matchs en Skyblue. Rayan Cherki a décidé de voir les choses en grand et de succéder à l’immense Jack Grealish, parti reprendre des couleurs à Everton. Le Français portera bien le numéro 10 cette saison et pour les suivantes.

Sans De Bruyne et sans Grealish, l’ancien Lyonnais sera le nouveau leader technique de la formation guardiolienne. Il a déjà commencé ses œuvres lors de la Coupe du monde des clubs contre la Juve en humiliant Filip Kostić.

Et il ne risque pas de s’arrêter en si bon chemin.

