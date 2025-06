Manchester City et ses dribbleurs : un casse-tête pour Pep Guardiola

Depuis son arrivée à Manchester City, Pep Guardiola a souvent été accusé de transformer les joueurs magiques en simples Moldus. Fidèle à ses principes de jeu, l’entraîneur espagnol est devenu un maître du contrôle des matchs, au point d’enquiller la première Ligue des champions de l’histoire du club, et six Premier League. Il faut dire que depuis 2016, Pep est devenu le Grand Schtroumpf de Manchester. C’est à lui qu’incombent les tâches d’entraîneur, de directeur sportif, de préparateur physique, de masseur, d’éducateur et même de cuisinier. Il fait tout et contrôle tout. Et sur le terrain, cela se ressent. Lors de sa dernière saison à Aston Villa, en 2020-2021, Jack Grealish figurait ainsi parmi les 8 % des meilleurs dribbleurs de Premier League, avec 2,68 dribbles réussis par 90 minutes, selon les données du site Fbref. À son arrivée à Manchester City, il n’en tentait plus que 1,88, sortant, dès sa première saison, du top 25 %, tandis qu’à l’issue de l’exercice 2023-2024, l’ailier a chuté hors des 39 %. Alors, problème venant du joueur ou consignes du coach ? Difficile à dire.

Des dribbleurs comme sauveurs

D’autant que Pep Guardiola aime beaucoup les solistes. Souvent catégorisé comme un entraîneur adepte du tout collectif, le Catalan s’est toujours attaché à avoir un ou deux électrons libres dans son effectif. À City, le plus célèbre – et probablement le plus fort – a ainsi été Riyad Mahrez. Mais depuis le départ de l’Algérien, force est de constater que Guardiola peine à trouver un profil similaire. Ce même Jack Grealish a ainsi grandement perdu de sa superbe et a carrément fini sur le banc de touche. Pire encore, Phil Foden, maître à jouer et auteur d’une brillante saison 2023-2024 (26 buts et 12 passes décisives) – qui lui a valu une onzième place au Ballon d’or – a commencé à flancher dès l’Euro 2024.

Pour relancer la machine, Guardiola s’est donc résolu à mettre du dribble partout. D’abord en amenant Jérémy Doku, meilleur joueur dans l’exercice cette saison en PL, et Savinho, regen do brasil de Mahrez. En janvier dernier, c’est Omar Marmoush (Eintracht Francfort) qui a débarqué contre 75 millions d’euros. Résolument plus tourné vers le but, l’Égyptien figure tout de même, à son poste de faux 9, parmi les 2 % des meilleurs dribbleurs sur les 365 derniers jours en Europe. Pas mal. Enfin, pour compléter le Pokédex, trois nouveaux tricoteurs sont venus garnir les rangs : Tijjani Reijnders, Rayan Aït-Nouri et Rayan Cherki. Du beau monde, censé faire trembler les défenses de la perfide Albion, tout en préparant la succession de la légende Kevin De Bruyne.

Omar Marmoush catalogue since joining man city is insane 🔥 pic.twitter.com/DDAF4CXH04 — ⚡️🇧🇼 (@Priceless_MCI) May 21, 2025

Le Mondial des clubs : un laboratoire

Certains diront alors que l’embouteillage risque d’être long à gérer. Mais quand le chef d’orchestre s’appelle Guardiola, difficile de penser qu’il avance dans le brouillard. D’ailleurs, la Coupe du monde des clubs est là pour servir de répétition et s’éviter une bouillie collective à la rentrée. À défaut d’apporter un quelconque prestige sportif, le Mondial apporte les réglages nécessaires à la tactique ultra-offensive souhaitée par le staff citizen. Guardiola se dit d’ailleurs prêt à faire mal à certains ego afin d’éviter tout excès d’individualisme sur le terrain, lui qui a réitéré son envie « d’être le patron » au micro d’ESPN, après avoir nommé Bernardo Silva comme capitaine. Une première dans sa carrière d’entraîneur

Pour son entrée dans cette Coupe du monde, face au Wydad, le Catalan a donc testé, en alignant Jérémy Doku, Omar Marmoush, Savinho, Rayan Cherki, Phil Foden et Tijani Reijnders, laissant Erling Haaland sur le banc. Superposition de talents, parfois brouillonne, à l’image d’un Cherki légèrement perdu durant la première demi-heure, avant que tout ne rentre dans l’ordre : Reijnders ratisse au milieu, Doku et Savinho mordent la ligne de touche, Cherki et Foden organisent à l’entrée de la surface, Marmoush occupe le point de penalty. Facile finalement. D’autant que pour City, le traumatisme de revivre une saison blanche plane. Dès lors, mieux vaut en avoir trop que pas assez, quitte à en frustrer certains en leur confiant un simple rôle de joker. Prochain test contre Al-Ain ce 23 juin, puis la Juventus trois jours plus tard, avant le début des choses sérieuses en août. Affaire à suivre.

