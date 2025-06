Pour la première fois de sa carrière, Pep Guardiola a choisi son capitaine

Le choix du maître.

Cette fois, Pep Guardiola n’a pas laissé le choix à ses joueurs : l’entraîneur de Manchester City a décidé de nommer Bernardo Silva comme nouveau capitaine pour finir la saison et donc la Coupe du monde des clubs. Le technicien espagnol souhaitait marquer un changement après une saison jugée décevante au niveau du leadership.

Arrivé au club en 2017 en provenance de Monaco, Bernardo Silva faisait déjà partie du groupe de leaders cette saison. Il sera épaulé par Rúben Dias, Rodri et Erling Haaland, désignés vice-capitaines. Selon ESPN, Guardiola voit en Haaland un futur capitaine potentiel.

Le capitaine de la dernière danse

« Pour la première fois de ma carrière, j’ai choisi mon capitaine, a expliqué Guardiola. Parfois j’ai envie d’être le patron et cette saison, j’ai décidé de le faire. J’ai donc choisi les quatre capitaines et, à la fin de la Coupe du monde des clubs, nous en choisirons peut-être un ou deux de plus. » Le précédent capitaine, Kyle Walker, avait été nommé il y a un an, mais il a quitté le club pour l’AC Milan en janvier, ce qui a accentué la nécessité de revoir la hiérarchie du vestiaire.

Bernardo Silva a récemment affirmé que certains joueurs n’assumaient pas leurs responsabilités et a suggéré que des changements dans l’effectif pourraient être nécessaires pour retrouver un esprit collectif plus fort et de meilleurs résultats.

Vivement Rayan Cherki avec le brassard.

