Tijjani Reijnders en route pour Manchester City

Les recrutements intelligents existent encore.

C’était dans les tuyaux depuis un petit moment, ce n’est maintenant plus qu’une question de jours avant que Tijjani Reijnders s’engage avec Manchester City. Si le milieu de terrain néerlandais avait déjà donné son accord pour rejoindre les Citizens, il fallait dorénavant convaincre l’AC Milan de laisser partir son joyau.

Le transfert le plus cher de l’AC Milan depuis Kaká

Selon The Athletic, les deux clubs auraient scellé un accord pour un montant qui avoisinerait les 70 millions d’euros, ce qui deviendrait la vente la plus chère de l’histoire du Milan, juste au-dessus des 65 millions du transfert de Kaká au Real Madrid, en 2009.

Rare satisfaction du club milanais cette saison avec 15 buts et 5 passes décisives, l’ancien joueur de l’AZ Alkmaar serait une perte considérable pour les Italiens, en quête d’un trophée depuis trois ans et leur dernier Scudetto. En revanche, Manchester City et Pep Guardiola se féliciteraient d’une telle arrivée dans le nord de l’Angleterre, avant la Coupe du monde des clubs le 14 juin. Véritable machine au milieu de terrain et capable d’éclairs de génie, Reijnders viendrait compenser le départ de Kevin De Bruyne.

Le club citizen promet d’être très actif cet été, selon son président Khaldoon Al Mubarak : « Je peux vous dire aujourd’hui que nous avons clairement identifié nos cibles, les postes concernés, avec une priorité numéro un, une priorité numéro deux. Nous mènerons nos affaires de manière claire, rapide et efficace. »

On sait reconnaître un club qui veut retrouver sa couronne en Angleterre.

