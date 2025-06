City victorieux contre le Wydad, Cherki dans le grand bain

Manchester City 2-0 Wydad

Buts : Foden (2e), Doku (42e)

Expulsion : Lewis (88e) pour City

Manchester City a lancé sa Coupe du monde des clubs par une victoire tranquille contre le Wydad en Pennsylvanie (2-0). Le chrono n’affichait qu’une minute et 52 secondes quand Phil Foden a propulsé le ballon dans le petit filet, à la suite d’un centre-tir de Savinho repoussé par le gardien Mehdi Benabid (1-0, 2e). L’Anglais s’est ensuite mué en passeur, sur corner, et Jérémy Doku a surgi au deuxième poteau pour faire le break (2-0, 42e). Emballé, c’est pesé : le score ne bougera plus.

Titulaire, Rayan Cherki a joué 60 minutes pour sa première, avant de céder sa place à Erling Haaland. L’autre recrue mancunienne, Tijjani Reijnders, a disputé l’intégralité du match. Seule ombre au tableau : le carton rouge de Rico Lewis en fin de rencontre (88e). Manchester City prend la tête du groupe G avant l’entrée en lice de la Juventus cette nuit contre Al-Ain.

Et il y avait (un peu) plus de monde au stade que pour Ulsan-Mamelodi.