Officiel : Rayan Cherki est un joueur de Manchester City

Envole-toi, Rayan.

Moins d’une semaine après avoir fait des débuts tonitruants en équipe de France A, Rayan Cherki s’offre un nouvel accomplissement ce mardi en signant officiellement à Manchester City (jusqu’en 2030), comme prévu. Meilleur passeur, meilleur dribbleur et peut-être plus gros frisson de la saison de Ligue 1, le pélo quitte son club formateur, l’Olympique lyonnais, après avoir enfin répondu aux attentes qui pesaient sur ses épaules. « Le montant de l’opération s’élève à 42,5 millions d’euros, dont 6 millions d’euros de bonus, auquel pourra s’ajouter un intéressement de 15% », détaille l’OL.

We’re delighted to announce the signing of Rayan Cherki ✍️🩵 — Manchester City (@ManCity) June 10, 2025

Sur les réseaux sociaux, l’artiste de Pusignan a pris les supporters rhodaniens par les sentiments : « Des émotions par milliers, des souvenirs par centaines et une empreinte indélébile dans le cœur. Aucun discours ne pourrait réellement retranscrire tout ce qui traverse mon esprit au moment de laisser ce maillot et ce blason frappé du lion que j’ai portés avec tant de fierté durant presque quinze années. Un honneur imaginé depuis ma chambre de Gone. […] J’espère continuer à vous rendre fiers et à représenter dignement “l’ADN lyonnais”. Parce qu’on naît lyonnais et on meurt lyonnais. »

Le deuxième Rayan franco-algérien qui signe à City en 24 heures !

Rayan Cherki à City, un transfert gagnant-gagnant ?