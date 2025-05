Et le meilleur dribbleur de Ligue 1 est...

Un beau trophée… et un ticket pour Paris ?

Ce jeudi, Rayan Cherki s’est vu remettre le premier trophée de meilleur dribbleur de Ligue 1 ; une toute nouvelle distinction introduite cette saison par la Ligue. Le Lyonnais était en concurrence avec Ousmane Dembélé et Désiré Doué. L’objet lui a été remis par Eden Hazard – ambassadeur de ce trophée –, au milieu d’un public venu le célébrer sur le terrain des Buers à Villeurbanne, où il a tapé ses premiers ballons.

La première édition du Trophée du Meilleur Dribbleur de @Ligue1 a rendu son verdict. Félicitations à @rayan_cherki, quelle fierté !🔴🔵 Une récompense remise par @hazardeden10 pic.twitter.com/9FQivNdkWQ — Olympique Lyonnais (@OL) May 15, 2025

Ah, et puisque vous vous posez la question, voilà comment le crack de la capitale des Gaules a été élu : « Un top vingt des meilleurs dribbleurs de Ligue 1 est identifié selon les statistiques compilées tout au long de la saison par Opta […]. Un comité d’experts représentant différentes sensibilités juge les dribbles de ces vingt joueurs selon différents critères […]. Les trois joueurs ayant cumulé le plus de points sont ensuite départagés lors d’une phase de vote qui permet d’élire le meilleur dribbleur de Ligue 1. Ce vote est effectué par le comité d’experts et le grand public. »

Dembélé meilleur joueur, Doué meilleur espoir, Cherki meilleur dribbleur. Et tout le monde est content.