Rayan Cherki : Paris à tout prix ?

Depuis sa création, les trophées UNFP sont souvent marqués par des succès touchants et des moments gênants, mais c’est aussi et surtout une formidable tribune pour les acteurs du ballon rond. Et ça, Rayan Cherki l’a bien compris. Seul joueur de champ n’étant pas sous contrat avec le Paris Saint-Germain à figurer parmi le onze type de la Ligue 1 aux trophées UNFP ce dimanche, l’international espoirs a mis les pieds dans le plat au sujet de son éventuel transfert dans le club de la capitale cet été.

Questionné (non sans arrière-pensées) sur sa potentielle entente dans le vestiaire avec la flopée de Parisiens à ses côtés sur l’estrade du Pavillon Gabriel, le Gone n’a pas esquivé, bien au contraire : « Ah oui je les connais tous. Ousmane (Dembélé), c’est un bon ami à moi, Bradley (Barcola) aussi, forcément, quand on a des bonnes affinités sur le terrain, ça se ressent aussi en dehors. » Relancé pour savoir si c’était une passe décisive à la direction sportive parisienne, le milieu a d’abord lâché un petit sourire de coin avant de dire, tout en gardant son air taquin : « Je ne sais pas. » Le tout, alors que la cérémonie de récompenses est diffusée sur une chaîne dont Nasser al-Khelaïfi, le patron du PSG, est président du conseil d’administration.

Cherki il veut tellement rejoindre Le PSG il se cache même pas pic.twitter.com/UGJWWvzcfp — 𝙏𝙤𝙙𝙞𝙗𝙚𝙖𝙪 🇸🇳 (@La_Melooow) May 11, 2025

Un jeu de séduction qui a bien trop duré

Mais cet acte est loin d’être le premier épisode de la séduction entre les deux partis. Déjà l’été dernier, Paris avait tenté d’attirer dans ses filets Cherki en posant 15 millions d’euros (12 millions d’indemnités et 3 de bonus) sur la table, provoquant la colère noire de John Textor, puisque les dirigeants lyonnais avaient déjà cédé Bradley Barcola au terme d’un bras de fer durant l’été 2023. Pris en étau dans la guerre opposant les deux têtes de gondole des clubs parisien et lyonnais, le Gone avait même subi des attaques frontales de la part de son propre patron, qui l’avait qualifié dans des textos qui ont fuité de « petit trou du cul » avant de tempérer ses propos en disant que « c’était un bon petit ». Pour ne rien arranger, l’Américain avait dévoilé lors d’une interview accordée à Rothen s’enflamme sur RMC que ce dernier lui avait déclaré verbalement son envie de rejoindre le club de la capitale. Le PSG n’était pas la seule équipe dans la danse lors du mercato estival 2024, puisque Dortmund avait aussi tenté sa chance en proposant 22,5 millions d’euros pour s’arracher ses services, mais là encore, Textor a fermé la porte alors que le joueur lui aurait fait une lettre pour lui demander de le laisser s’en aller. Un nouvel acte manqué.

Malgré ces nombreux couacs, Cherki a continué de montrer l’étendue de son talent chaque week-end, en portant les siens avec ses 12 buts et 19 passes décisives lors de cet exercice 2024-2025. Sous contrat jusqu’en 2026, et une année supplémentaire s’activera automatiquement s’il est toujours lyonnais au 1er septembre 2025, le milieu offensif semble convaincu que son avenir doit s’écrire ailleurs. Ce choix de vouloir quitter son club formateur, qui n’a plus terminé sur le podium depuis la saison 2018-2019, est tout à fait compréhensible, surtout après 15 ans de bons et loyaux services, mais ce qui interroge le plus, c’est le timing et le besoin pour l’international espoirs de réitérer son envie de rejoindre le PSG.

À double tranchant

Alors que le Paris Saint-Germain va disputer une finale de Coupe de France et surtout une finale de Ligue des champions, l’OL est toujours empêtré dans une situation financière compliquée, au point de ne pas pouvoir disputer une Coupe d’Europe, même en cas de qualification. Dans ces circonstances, difficile de croire que cette prise de parole du joyau rhodanien n’était pas préparée, surtout quand l’on sait que le meneur de l’OL a confié l’été dernier ses intérêts à l’agent Moussa Sissoko, qui représente également Ousmane Dembélé ou encore Désiré Doué. Cela pourrait même être interprété comme une petite bouée de secours jetée par Cherki, logiquement désireux de rejoindre l’équipe séduisante de Luis Enrique, où son arrivée risquerait pourtant de créer un sacré embouteillage de talent dans les postes offensifs. Quoi qu’il en soit, la destination de celui qui souhaite devenir « le joueur du peuple » risque de se préciser dans les semaines à venir. Mais en s’offrant de la sorte au PSG, son président américain va avoir du mal à faire monter les enchères : pourtant un gros chèque, c’est sûrement le meilleur cadeau de départ à adresser à son club formateur par les temps qui courent.

Rayan Cherki drague ouvertement le PSG lors de la cérémonie des Trophées UNFP