Manchester City dégoûte Aston Villa sur le gong

Manchester City 2-1 Aston Villa

Buts : Silva (7e) et Nunes (90e+4) pour Manchester City // Rashford (18e, SP) pour Aston Villa

Six matchs sans défaite dont quatre victoires d’un côté, dix succès en onze rencontres de l’autre.

Alors, pas de vainqueurs dans ce duel de musclés ? Eh bien si, mais de justesse : à l’occasion de la 34e journée de Premier League, Manchester City a en effet battu Aston Villa dans le temps additionnel grâce à un but inespéré de Matheus Nunes qui a su profiter du bon travail de Jérémy Doku ! C’est d’abord Bernardo Silva qui avait ouvert le score de manière précoce en faveur des Sky Blues, à la suite d’un service en retrait signé Omar Marmoush. Mais dix grosses minutes plus tard, Marcus Rashford avait égalisé sur un penalty sanctionnant une faute de Rúben Dias sur Jacob Ramsey.

La bonne opération des Sky Blues

Les deux clubs sont donc désormais séparés de quatre points, les locaux passant troisièmes et les visiteurs restant septièmes (avec un match en moins à disputer par rapport à leurs concurrents). Toujours en première période, chacun a eu des occasions : Rashford a touché le poteau, Kevin De Bruyne a vu Emiliano Martínez stopper sa tête et Amadou Onana a envoyé un coup de casque dangereux. Idem dans le second acte avec des situations pour James McAtee, encore Rashford et Marmoush (dont la réalisation a été refusée pour hors-jeu)…

… Jusqu’à la dernière minute, et l’ultime tremblement de filet.

