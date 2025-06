La Ligue 1, le championnat que la Serie A rêverait d’être

L’Italie se vante de faire partie du Big Four, mais n’a remporté aucun trophée européen cette année, malgré huit clubs engagés. Pire, elle a subi une humiliation historique en finale de la Ligue des champions. La leçon est claire : la Serie A est en retard sur la Ligue 1 et elle ferait bien de se remettre en question pour rattraper son retard.

Une honte intergalactique devant des millions de spectateurs. Voilà à quoi s’est résumée la finale de la Ligue des champions pour le football italien. Pas au niveau, l’Inter a été balayée comme jamais une équipe ne l’avait été à ce niveau de la compétition (5-0). Il fallait remonter à 1962 pour voir une équipe encaisser cinq buts en finale – le Real Madrid, battu 5-3 par Benfica. Les Parisiens ont fait ce qu’ils voulaient sur la pelouse de Munich samedi soir. Même Senny Mayulu, qui a tout juste l’âge de voter, s’est permis de marquer. Et le score aurait dû être encore plus lourd si Bradley Barcola avait mis ses lunettes. Les supporters milanais étaient tellement gênés qu’ils sont partis bien avant la fin du match. Pire, seul un certain Marco était à l’aéroport pour accueillir les zéros. Cette soirée confirme au grand jour ce que l’on savait déjà : le football français n’a rien à envier à son voisin italien. Mieux, il le domine et le regarde de haut.

5 - Avec cinq buts d’écart, le Paris SG a signé la plus large victoire en finale de C1. Manita. #UCLfinal pic.twitter.com/h93l7j5iEt — OptaJean (@OptaJean) May 31, 2025

Une disette longue de 15 ans en C1…

Samedi soir, la France a réussi là où l’Italie échoue systématiquement depuis quinze ans en soulevant la coupe aux grandes oreilles. Elle n’a plus atteint le sommet de l’Europe depuis 2010, quand l’Inter de José Mourinho triomphait du Bayern de Louis van Gaal. Aujourd’hui, le Mou est devenu un entraîneur has been, et la Serie A un championnat que les fans ne regardent pas et que les stars cherchent à fuir. Khvisha Kvaratskhelia a pris la première porte de sortie qui s’est présentée à lui cet hiver alors que le Napoli faisait la course en tête de la Serie A et qu’il avait l’opportunité de remporter un deuxième Scudetto. L’Italie n’avait plus les arguments pour le retenir.

Au cours des derniers mois, elle a aussi été larguée par Joshua Zirkzee, Dean Huijsen, Olivier Giroud, Victor Osimhen, Riccardo Calafiori, Ciro Immobile, Houssem Aouar, Enzo Le Fée ou encore Nemanja Radonjić. Comme un symbole, Valentin Carboni et Ismaël Bennacer ont préféré filer à Marseille plutôt que de rester dans la Botte. On les comprend aisément. Dans le sens inverse, la Serie A se retrouve à accueillir des joueurs en préretraite comme Kyle Walker ou des pipes comme João Félix. Le championnat est tellement désespéré qu’il se jette sur les poids morts de la Ligue 1 – coucou Vitinha – et qu’il continue de croire que Mario Balotelli peut encore jouer au haut niveau… Assurément, c’était mieux avant.

Ciao les nazes !

Depuis 2020, la France et l’Italie comptent le même nombre de finales de Ligue des champions, deux chacune. La Ligue 1 surclasse en revanche sa voisine quand on élargit la focale au nombre de demi-finales (cinq sur les six dernières éditions, contre trois pour la Serie A). L’indice UEFA n’est qu’un mirage : l’Italie n’appartient plus au Big Four, où la France marche désormais aux côtés de l’Angleterre, l’Espagne et l’Allemagne. Un championnat qui fait passer Mateo Retegui (25 buts) et Moise Kean (19) pour des cracks ne peut objectivement pas prétendre à tenir la comparaison.

La Ligue 1 est devenue un spectacle de premier choix avec 2,97 buts par rencontre cette saison, du jamais-vu depuis 1978-1979. La tendance se confirme puisque la moyenne n’est jamais descendue sous les 2,7 buts par match depuis 2021-2022. La Serie A, elle, est dans le rétroviseur avec 2,54 pions par match. Le football italien paie aussi sa culture de la commedia dell’arte au regard du temps de jeu effectif par match – 53’36 contre 56’40 en Ligue 1. Les amoureux de ballon le savent : ce n’est pas en Serie A qu’on se régale. En revanche, pour des tacles de bouchers, des mauvais gestes et des cartons rouges à la pelle (68 expulsions, soit presque deux par week-end), vous êtes au bon endroit… En quête de dignité, l’Italie aurait intérêt à mettre un peu plus l’accent sur les joueurs techniques et à apprendre à valoriser son championnat.

La France se met en scène dans des bijoux comme le Vélodrome, le Groupama Stadium ou l’Allianz Riviera, pendant que d’autres, comme la Meinau, se refont actuellement une beauté. L’Italie, elle, traîne des enceintes délabrées et se fait taper sur les doigts. « Les infrastructures du football en Italie sont une honte, lâchait Aleksander Čeferin le mois dernier. Parmi les grandes nations, vous avez de loin les pires infrastructures. […] Il est temps d’agir, car la situation est terrible. » L’avenir de la Ligue 1 s’annonce beaucoup plus radieux avec des titres européens, le lancement prochain d’une chaîne dédiée qui boostera sa visibilité, et le projet de « Premier League à la française » qui permettra de cimenter cette place dans le Big Four. Si elle ne se remet pas la tête à l’endroit, l’Italie ne pourra que constater les dégâts.

