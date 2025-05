Pour Aleksander Čeferin, les stades italiens sont « une honte »

La langue est bien pendue à l’UEFA.

Dans un entretien donné au média Libero, qui ressemble plus à un spot promotionnel qu’à autre chose, Aleksander Čeferin, président de l’UEFA depuis 2016, critique fortement les stades italiens. « Les infrastructures italiennes liées au football sont une honte, gronde le Slovène. L’Italie est l’un des plus grands pays en matière de football, avec des Coupes du monde, des Championnats d’Europe et des Ligues des champions remportés. Mais en même temps, par rapport aux autres grands pays de football, vous avez de loin les pires infrastructures. »

San Siro 2027, c’est ciao

Aleksander Čeferin « espère que l’Italie fera quelque chose pour les stades ». Mais même quand ils le font, on leur tombe dessus. La preuve, l’UEFA a retiré l’organisation de la finale de la Ligue des champions à Milan, car la municipalité n’a pas pu garantir que le stade et ses environs ne seraient pas affectés par des travaux de rénovation prévus à cette période.

Dans ce même entretien, le président de l’UEFA a fait l’éloge de la nouvelle version des compétitions européennes confirmant qu’il était « plus que satisfait » : « Notre nouveau format est très réussi. Je pense que toute personne qui aime le football comprend que cette saison est bonne. »

Čef, oui Čef.

Raphinha aurait pu être champion d’Europe 2020 avec l’Italie