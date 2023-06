Pronostic Internacional Independiente Medellin : Analyse, cotes et prono du match de Copa Libertadores

L’Internacional dépasse l’Independiente Medellin

Cette dernière journée du groupe B de la Copa Libertadores met aux prises le club brésilien de l’Internacional à celui de l’Independiente Medellin. Invaincus depuis le début de la phase de groupes, les Rouges se retrouvent en 2de position avec 1 point de retard sur leur adversaire du soir. De plus, la formation brésilienne est sous la menace du Nacional, qui n’accuse qu’une unité de retard. Lors de leur dernier match de Copa, les protégés de l’ancien sélectionneur Mano Menezes sont allés chercher un nul au Nacional (1-1). Sur la scène nationale, l’Internacional effectue une belle remontée au classement avec une 6e place à 10 points du leader, Botafogo. Sur une excellente dynamique, le club brésilien est invaincu lors des 8 derniers matchs disputés avec un bilan très intéressant de 6 victoires et 2 nuls. Dans cette équipe, on retrouve des éléments connus comme Luiz Adriano (passé par l’AC Milan ou le Shakhtar), Alan Patrick (Shakhtar), Wanderson (Krasnodar), ou l’ancien Rennais Pedro Henrique. En revanche, l’excellent Charles Aranguiz est blessé.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, l’Independiente Medellin est actuellement la formation la mieux placée de ce groupe de Copa Libertadores. Après une entame laborieuse avec un nul lors de l’aller face à l’Internacional (1-1), et un revers contre le Nacional (2-1), le club colombien a enchaîné 3 succès face au Metropolitanos (à 2 reprises) et lors du retour contre le Nacional. Ce mercredi, l’Independiente serait assuré de participer aux 8es de finale de la Copa en obtenant au moins le point du nul. Le Deportivo n’arrive pas dans les meilleures dispositions puisqu’il a perdu ses deux derniers matchs de championnat face à l’America de Cali et contre Milionarios. L’équipe est composée principalement de joueurs colombiens, le capitaine de l’Independiente est cependant un Argentin, l’attaquant Luciano Pons qui avait réalisé une très bonne saison l’an passé, mais qui est moins efficace lors de cet exercice, notamment en championnat (3 buts en 23 rencontres). En Copa Libertadores, le buteur argentin reste la menace principale avec ses 4 réalisations et 3 passes décisives. Devant son public, l’Internacional devrait faire le taf pour prendre le dessus sur l’Independiente Medellin, et obtenir ainsi son ticket pour les 8es de finale.

► Le pari « Victoire Internacional » est coté à 1,45 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 190€ (290€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « moins de 2,5 buts » est coté à 1,70 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 240€ (340€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Alemao ou Luiz Adriano buteur » est coté à 1,56 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 212€ (312€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Internacional – Independiente Medellin :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Internacional – Independiente Medellin détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

La fois où Marcelino a remporté un titre 14 jours après son arrivée sur un banc