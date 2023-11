C’est officiel, Medhi Benatia arrive à Marseille

Marseille fait le ménage et se réorganise.

Dans un communiqué publié ce jeudi, l’Olympique de Marseille a officialisé l’arrivée de Medhi Benatia dans son organigramme, en tant que conseiller sportif. Le club phocéen précise qu’il « mettra à la disposition de l’OM, en qualité de prestataire, son vécu et sa connaissance du football moderne ». Sorti du centre de formation olympien, Benatia était pressenti à ce poste depuis de nombreuses semaines et le départ de Javier Ribalta. L’ancien défenseur sera notamment missionné auprès de Pablo Longoria et Stéphane Tissier avec qui il travaillera en « collaboration étroite ».

Medhi Benatia sera aussi amené à travailler sur le scouting et la détection, accompagné de Roberto Malfitano, qui est promu responsable du scouting de l’équipe professionnelle, apprend-on dans le communiqué. Dernier élément à régler, le statut d’agent officieux qu’occupe le Marocain, impliqué notamment dans les transferts de Romain Saïss, Azzedine Ounahi, Enzo Millot ou Ahmed Touba. Jusqu’ici conseiller du président, Jean-Pierre Papin va quant à lui redescendre dans l’organigramme pour retrouver ses galons d’entraîneur, puisqu’il a été nommé à la tête de l’équipe réserve. JPP reste toutefois ambassadeur de l’OM.

Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille 👇 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 30, 2023

Encore un joli boxon interne.

