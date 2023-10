Javier Ribalta n’est plus le directeur du football de l’OM

Tout sauf un coup de théâtre.

Javier Ribalta et l’Olympique de Marseille, c’est terminé. Cette information, loin d’être surprenante près d’un mois après la crise provoquée par la réunion entre dirigeants et chefs de groupes de supporters, a été officialisée par un communiqué publié ce mercredi soir sur les réseaux sociaux du club phocéen. Fort de sa solide expérience à travers l’Europe et de son réseau étendu, le dirigeant espagnol avait rejoint l’OM en juillet 2022 et retrouvé Pablo Longoria avec qui il avait déjà officié durant deux saisons à la Juventus de 2015 à 2017.

Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 11, 2023

Dans le communiqué en question, l’Espagnol a été remercié pour son travail : « Présidé par Pablo Longoria et composé jusqu’à ce jour de quatre membres, le directoire poursuivra sa mission de transformation en profondeur du club sans la contribution de Javier Ribalta que l’Olympique de Marseille tient particulièrement à remercier pour son implication et professionnalisme tout au long de son aventure olympienne. »

Mehdi Benatia ne devrait pas tarder à pointer le bout de son nez.

