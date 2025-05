Avec un doublé d’Osimhen, Galatasaray remporte la Coupe de Turquie

On ne l’avait pas vu venir.

Alors que le club stambouliote peut valider un 25e titre de champion de Turquie avec une victoire contre Kayserispor, Galatasaray passe la première marche d’un doublé. À Gaziantep, l’équipe d’Okan Buruk avait rendez-vous avec le Trabzonspor de Simon Banza, dans le cadre de la finale de Coupe de Turquie. Une édition très particulière, qui marquait le retour de la compétition sous la forme d’une phase de poules.

À chaque ligne son héros

Après une saison plus que fade à la huitième place de Süper Lig, Trabzonspor n’aura jamais eu l’occasion de sauver son exercice. La faute à Yunus Akgün, hyperactif, qui va offrir trois passes décisives au cours du match, lors d’une victoire trois buts à zéro. La première d’entrée de jeu pour son compatriote Barış Alper Yılmaz, puis deux pour Victor Osimhen, portant son total de buts à 34 depuis son arrivée à Istanbul. Le premier but du vengeur masqué sera d’ailleurs représentatif de sa domination, envoyant Okay Yokuşlu dans le décor sans la moindre peine.

Ce trophée est aussi symbolique pour Fernando Muslera. Alors qu’il va quitter le Cimbom après 14 ans de loyaux services, le portier uruguayen engrange un 18e titre lors de son passage. Il devient aussi le joueur le plus titré de l’histoire du football turc, à égalité avec Bülent Korkmaz, autre légende du Galatasaray. Un record qu’il devrait être le seul à détenir en fin de semaine, avec le titre de champion.

On peut dire que le coach a eu le nez creux.

