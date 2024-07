L'Ouzbékistan gagne le premier point de son histoire aux JO

République dominicaine 1-1 Ouzbékistan

Buts : Rafael Nunez (51e) pour la République dominicaine // Odilov (58e) pour l’Ouzbékistan

Il est l’heure d’aller profiter des soirées au village olympique.

L’Ouzbékistan et la République dominicaine ont quitté leur premier tournoi olympique sans victoire, mais avec des points en se contentant d’un match nul (1-1), dans le groupe de l’Égypte et de l’Espagne. Les deux équipes étaient déjà éliminées avant de s’affronter dans un Parc des Princes pas si vide, malgré la chaleur et la concurrence des autres sports olympiques. Emmenée par huit titulaires évoluant dans les championnats espagnols, l’État des Caraïbes échoue à la troisième place avec deux points pour terminer devant les Loups blancs.

Le match des deux petits poucets fut très équilibré. À la 24e minute, l’Ouzbek Jiyanov envoie une praline sur la barre, en pivot, pied droit. La réponse est venue de Peter Gonzalez, qui trouvé Nazarov sur son chemin, alors que Pujol sauve la patrie et le ballon sur la ligne après avoir vu Odilov éliminer le gardien dominicain. Excepté si on est recruteur pour Reims ou les Norvégiens de Bodø/Glimt (mention spéciale pour Alisher Odilov), il était tout à fait possible de zapper la seconde période. Le Lensois Abdukodir Khusanov s’est même endormi, au point de confondre le ballon et le pied gauche de Lorenzo dans sa propre surface. Le péno est transformé en force par Rafael Nunez (1-0, 51e), mais le fameux Odilov se charge rapidement de remettre les compteurs à zéro sur un contre (1-1, 58e).

Un vrai match pour du beurre.

République dominicaine (3-4-3) : Valdez – Pujol, Urbaez (Lemaire, 82e) – de Lucas (Jungbauer, 88e) – De Leon (Reyes Marizan, 46e), Montes de Oca, – Morschel, Nunez – Lorenzo (De La Cruz Mangas, 65e), Peter Federico – Urena (Baez, 46e). Sélectionneur : Ibai (ESP).

Ouzbékistan (4-2-3-1) : Nazarov – Mirsaidov, Abdurahmatov, Khusanov, Khamraliev – Buriev, Rakhmonaliyev (Rahimjonov, 90e) – Jiyanov (Jaloliddinov, 57e), Ibragimov (Fayzullaev, 57e), Odilov (Kholmatov, 84e) – Norchaev (Shomurodov, 57e). Sélectionneur : Kapadze.

