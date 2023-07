Héctor Bellerín de retour au Betis

C’est pas toi, six mois.

Héctor Bellerín est de retour au Real Betis, après une année de bougeotte. En janvier 2023, après 6 petits mois et 7 matchs joués chez le FC Barcelone, le latéral espagnol quittait le club blaugrana avant la fin de son contrat (juin 2023) et rejoignait le Sporting CP. Six mois après son arrivée dans le championnat portugais (10 matchs), Bellerín revient donc en Andalousie.

📣 OFICIAL | Héctor Bellerín vuelve a casa 🏠💚 ¡Estábamos deseando que llegara este momento! 🤝😁 — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) July 18, 2023

Le latéral droit de 28 ans avait été prêté par les Gunners au club sévillan pour la saison 2021-2022, où il avait pu jouer plus de 30 matchs. Bellerín a signé un contrat longue durée, jusqu’en 2028.

C’est qu’elles ont été profitables, ces vacances au camping municipal.

