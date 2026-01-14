Take a bad rumor and make it better. Ça a commencé comme une énième rumeur made in réseaux : selon plusieurs comptes relayant des « sources » espagnoles, le vestiaire du Real Madrid aurait été coupé en deux sous Xabi Alonso, avec Jude Bellingham, Vinícius et Federico Valverde présentés comme les principaux opposants aux idées du coach récemment démis de ses fonctions.

Via son appli JB5, l’Anglais a dégoupillé. « Jusqu’ici, j’ai laissé passer trop de choses, en espérant que la vérité finisse par sortir d’elle-même. Mais honnêtement… quel tas de merde. » Avant d’enchaîner, sans pincettes : « Je plains vraiment les gens qui s’accrochent à chaque mot de ces clowns et de leurs “sources”. »

Make communication great again

Heureusement que l’Anglais est passé par son propre moyen de communication, son application JB5, qui compile toutes ses actualités, ses stats, les coulisses. Le tout fait pour suivre en détail et sans fake news le quotidien du n°5 des Merengues. C’est sur cette appli qu’il a fait son message d’adieu à Xabi Alonso d’ailleurs : « Thank you for everything, mister ».

De la bienveillance ? Rien à voir avec Truth Social de Trump, donc.

