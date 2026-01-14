Antonio Arena, 16 ans et déjà décisif pour la Roma

Quand certains à 16 ans tiennent les murs du foyer de leur lycée, d’autres marquent au stade Olimpico… Face au Torino mardi soir, Antonio Arena a trouvé le chemin des filets pour l’AS Roma lors de sa première apparition avec l’équipe A, une minute seulement après son entrée en jeu.

Ce coup de tête ne suffira pas aux Giallorossi pour éviter l’élimination dès les huitièmes de finale de la Coppa Italia (2-3), mais ce but est une promesse pour l’avenir. Chose que semble valider son entraîneur Gian Piero Gasperini au micro de Sky : « C’est un joueur qui possède un grand esprit de compétition malgré son jeune âge. Il déborde d’énergie et n’a pas peur de s’exposer. »

Un talent précoce

En mars de l’année dernière, peu après avoir fêté ses 16 ans, Arena avait déjà fait ses débuts professionnels en Serie C avec Pescara. Là aussi, il avait marqué dès sa première apparition avec l’équipe première. Quelques mois plus tard, l’attaquant rejoignait l’AS Roma. Dernièrement, l’homonyme de Tina Arena a évolué avec les sélections de jeunes italiennes, mais le natif de Sydney est également éligible pour représenter les Socceroos.

Aux côtés de Robinio Vaz, deux adolescents pour incarner l’avenir de l’attaque romaine ?

