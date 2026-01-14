Mauro Icardi rate deux penaltys en deux minutes avec Galatasaray

Un récidiviste… L’Argentin Mauro Icardi a offert un petit moment de surréalisme mardi soir en Coupe de Turquie, face à Fethiyespor (D2). L’attaquant de Galatasaray a raté deux penaltys consécutifs, après une main sifflée dans la surface à la 35e.

💥 MAURO ICARDI, 2 KERE KULLANDIĞI PENALTI VURUŞUNDAN YARARLANAMADI! 🦁 Galatasaray, 35. dakikada penaltı kazandı. ❌ Mauro Icardi, 36. dakikada kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı. 📺 37. dakikada VAR'dan gelen uyarıyla penaltı tekrar edildi. ❌ Mauro Icardi, 38.… pic.twitter.com/U4IMPnh2Nr — A Spor (@aspor) January 13, 2026

L’ancien avant-centre de l’Inter et du PSG s’est élancé une première fois en croisant une frappe. Arda Akbulut plonge du bon côté et la repousse. La VAR invalide l’action à cause des joueurs rentrés trop tôt dans la surface et… bis repetita. Icardi se présente à nouveau et loupe sa deuxième chance, en envoyant (à s’y méprendre) exactement la même frappe.

Galatasaray s’en sort

Cette mauvaise passe est cependant insuffisante pour renverser le leader du championnat Galatasaray, vainqueur 2-1 et qualifié sans plus d’encombres pour la suite de la compétition. Un geste malheureux qui rappelle son mythique raté avec l’Inter contre l’AC Milan en 2018.

C’est donc un 7/10 sur l’échelle Berke Özer, qui avait arrêté trois pénos en trois minutes avec le LOSC en Ligue Europa.

