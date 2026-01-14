Emmanuel Adebayor a trouvé son successeur à Manchester City

On a vu pire pour débuter chez un cador. En marquant le premier but des Cityzens face à Newcastle en League Cup (victoire 2-0 de Manchester City), Antoine Semenyo s’est offert son deuxième but en deux matchs avec son nouveau club. L’international ghanéen, qui a rejoint les rangs de Pep Guardiola cet hiver en provenance de Bournemouth, avait déjà ouvert son compteur chez les Skyblues face à Exeter City en FA Cup.

Un Black Star pour donner la réplique à un Épervier

Selon OptaJean sur X, Antoine Semenyo est le premier joueur à marquer lors de ses deux premières apparitions pour Manchester City toutes compétitions confondues depuis Emmanuel Adebayor en août 2009. L’ancien buteur de Bournemouth n’avait alors que 9 ans.

2 - Antoine Semenyo is the first player to score in both of his first two appearances for Manchester City in all competitions since Emmanuel Adebayor in August 2009. Flying. pic.twitter.com/wIeX4oqxg3 — OptaJoe (@OptaJoe) January 13, 2026

Mais cela suffira-t-il pour dérober la première place de Premier League à Arsenal ?

