Éliminés de Coupe de Belgique, les joueurs du Club Bruges pète les plombs

C’est ce qu’on appelle une sortie avec panache… La soirée aurait pu se terminer tranquillement mardi, en quarts de finale de Coupe de Belgique, entre Charleroi et le Club Bruges (2-0) alors que le match était vraisemblablement plié. Au lieu de ça, les Brugeois d’humeur volcaniques ont fait basculer la rencontre dans le chaos.

🟥 | Shandre Campbell verloor volledig zijn geduld aan het einde van #CHACLU! 😶‍🌫️🥊 Bekijk de #CrokyCup GRATIS in de DAZN-app! 📲 pic.twitter.com/DOKQxKRNSm — DAZN België (@DAZN_BENL) January 13, 2026

Dans les toutes dernières secondes du temps additionnel, le Français Jules Gaudin commet une faute d’antijeu en attrapant le maillot de Shandre Campbell. Fou de rage, le Sud-Africain se lance à la poursuite de l’ancien Guingampais pour le pousser et le faire tomber au sol. S’ensuivent une mêlée générale digne d’une action de rugby et un carton rouge logique pour Shandre Campbell, distribué par l’arbitre Erik Lambrechts.

Des coups et des cartons

Un peu trop concerné par cette décision, son coéquipier Christos Tzolis a agrippé le bras de l’arbitre pour tenter de stopper la sortie du carton. Résultat, tout le monde termine le match avec quelque chose dans la poche : Tzolis s’en sort avec un jaune, Gaudin aussi, et carton rouge confirmé pour Campbell. Le Club Bruges, tenant du titre, ne soulèvera donc pas la Coupe de Belgique pour la 13e fois.

On peut parler de seum là, ou c’est encore touchy ?