Le Club Bruges s’offre la Coupe de Belgique devant Anderlecht

Club Bruges 2-1 Anderlecht

Buts : Vermant (40e et 61e) pour Bruges // Vázquez (90e+1) pour Anderlecht

Vous reprendrez bien une petite coupe ?

Opposé à Anderlecht en finale de la Coupe de Belgique, le Club Bruges s’en est remis à son avant-centre Romeo Vermant pour claquer un doublé et soulever le trophée pour la douzième fois de son histoire, un record, au stade du Roi Baudouin (2-1). Une rencontre animée dans laquelle les deux équipes se sont procuré des opportunités. Mais les premiers à concrétiser auront été les Blauw en Zwart, l’attaquant belge coupant au second poteau un centre de Hugo Siquet (1-0, 40e).

Un but d’avance puis deux sur un schéma similaire à l’heure de jeu : centre venu de la droite proposé par Chrístos Tzólis et Vermant, plus prompt que la défense pour faire le break (2-0, 61e). Le superbe numéro de Samuel Edozie permet tout de même à Luis Vázquez (2-1, 90e+1) de sauver l’honneur des Mauves en fin de partie, mais en vain malgré un penalty réclamé dans les derniers instants du match.

Il fallait se réveiller avant.

