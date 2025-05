Agressions racistes des hooligans du Club Bruges à Molenbeek

Bons Baisers de Bruges ou Sept Psychopathes, quel titre de film de Martin McDonagh est le plus approprié ?

L’avant-match de la finale de la Coupe de Belgique entre Anderlecht et le Club Bruges a complètement dégénéré. Des hooligans des Bleu et Noir n’étaient visiblement pas venus pour voir leur équipe remporter leur douzième titre dans la compétition, mais plutôt semer la panique à Bruxelles, et plus particulièrement dans le quartier de Molenbeek.

« Aller casser de l’Arabe »

Le club de John Textor n’avaient rien à voir avec la finale, mais une centaine d’individus, vêtus de noir, encagoulés et armés de matraques, se sont rués dans les rues du quartier pour mener de multiples agressions, notamment sur des habitants et des commerçants. Certains jeunes locaux ont répliqué et ont blessé plusieurs hooligans brugeois.

« Le football ne doit en aucun cas être une couverture pour la violence », a sobrement commenté le Club Bruges, auprès de l’agence Belga, assurant coopérer avec la police dans l’enquête. Les forces de l’ordre ont déjà interpellés une soixantaines d’individus. Dans les colonnes de RTL Info, le sociologue belge Jean-Michel De Waele, expert du hooliganisme, a indiqué que la volonté des hooligans était « d’aller chercher les problèmes et d’aller casser de l’Arabe » car Molenbeek n’est pas sur le trajet jusqu’au stade du Roi Baudouin. Les North Fanatics 13 sont, en effet, réputés pour leurs positions d’extrême droite, en témoignent les saluts nazis en août dernier qui ont provoqué la dissolution du groupe.

Ils sont malheureusement rentrés heureux chez eux, car le Club Bruges s’est imposé.

