Aurélien Tchouaméni inaugure un stade à son nom en Gironde

Un rêve devenu terrain de jeu.

Auteur d’un bon rassemblement avec les Bleus, malgré son expulsion ce mardi soir face à l’Islande (2-1) pour un tacle sur le tibia de Jon Dagur Thorsteinsson, Aurélien Tchouaméni a inauguré ce mercredi un stade à son nom dans la ville d’Artigues-près-Bordeaux (Gironde), son club formateur.

« Mon Santiago-Bernabéu à moi »

 « C’est le stade de mes débuts, c’est mon Santiago-Bernabéu à moi », expliquait déjà le milieu de terrain tricolore en mars 2024 lors d’une conférence de presse. Licencié des U7 aux U11 à la Sportive Jeunesse d’Artigues-près-Bordeaux, Tchouaméni avait prévu depuis novembre dernier de venir couper le ruban pour marquer la rénovation du stade. La cérémonie avait été repoussée en raison de sa blessure à la cheville.

Dans un entretien accordé à Ouest-France, l’international français a aussi rappelé l’importance d’un accès à de bonnes infrastructures, point de départ de sa passion et bien sûr de sa carrière :  « J’habitais à côté de l’ancien stade, à deux minutes de chez moi. C’est important, car c’est comme ça que j’ai commencé. Je dois tout à cette proximité. C’était plus simple pour mes parents et c’est ainsi que j’ai pu écrire mon histoire. Avoir la possibilité de faire du sport quand on est enfant permet de développer beaucoup de valeurs, de passer du temps avec ses amis et de vivre des moments marquants. »

Les graines sont plantées, il ne reste plus qu’à voir pousser le futur.

Dix conseils à Kylian Mbappé pour ne pas être dégoûté du monde du football

