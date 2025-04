Nantes fait ses fonds de placard pour remplacer Lopes face au PSG

Au meilleur des moments.

Qui aurait parié sur un retour d’Alban Lafont contre le PSG ce mardi soir ? Pas grand monde, et certainement pas lui. Cinq mois après sa dernière apparition en Ligue 1, le gardien franco-burkinabé s’apprête pourtant à retrouver les cages nantaises… face aux champions de France. Un sacré clin d’œil pour celui qui avait écœuré Mbappé, Messi et Neymar en février 2022, lors d’une victoire restée dans les mémoires (3-1) et ponctuée d’un 10/10 dans L’Équipe. Le genre de soirée où il était encore au top pour tout le monde.

Mais depuis, les projecteurs se sont éteints. Rétrogradé puis écarté à la suite de l’arrivée d’Anthony Lopes cet hiver, Lafont semblait sorti du projet. Des touches à l’étranger n’avaient pas abouti, et le voilà relégué au troisième rang dans la hiérarchie.

Les devoirs de réserve

Loin des grands soirs, il choisit pourtant de garder le rythme… en redescendant jouer avec l’équipe de N3, auprès des jeunes de Stéphane Ziani.

Un état d’esprit que Kombouaré a visiblement apprécié. Le coach a récemment salué son implication à l’entraînement, et c’est le forfait de Lopes, victime d’une béquille à Rennes, qui ouvre la porte à ce retour surprise. Si Patrik Carlgren avait été désigné comme la doublure officielle, ses performances en demi-teinte laissent planer un doute. Et selon L’Équipe, c’est bien Lafont qui devrait être titularisé contre Paris. Comme un dernier défi, à quelques mois d’un mercato qui pourrait le relancer.

À moins que ce soit un cadeau empoisonné ?

Le PSG de Luis Enrique, digne successeur des invincibles du FC Nantes ?