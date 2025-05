Le Bayern Munich célèbre son titre et Thomas Müller avec une victoire contre Gladbach

Bayern Munich 2-0 Borussia Mönchengladbach

Buts : Kane (31e) et Olise (90e) pour le Bayern

Olise et Kane, ils sont toujours en forme.

Déjà sacré champion d’Allemagne, le Bayern Munich a célébré ce titre de la meilleure des manières : une victoire face au Borussia Mönchengladbach à l’Allianz Arena (2-0). Un succès qui porte la marque du Français Michael Olise.

Intenable sur son côté droit, comme à chaque rencontre cette saison, le Français s’est d’abord pris pour Arjen Robben en percutant sur le côté avant de rentrer sur son pied gauche pour enrouler sa frappe. Un tir dévié (très) légèrement par la tête de Harry Kane qui termine dans la lucarne de Jonas Omlin (1-0, 31e). Suffisant pour permettre à l’Anglais – qui a remporté le premier titre de sa carrière – de valider un 25e but en Bundesliga cette saison.

En face, le Borussia Mönchengladbach, qui a longtemps été la bête noire du Bayern Munich, tente de revenir au score mais Manuel Neuer rappelle que malgré ses 39 printemps il a toujours des jolis réflexes et des mains fermes. Et le portier allemand n’avait pas envie que son compatriote Thomas Müller ne quitte l’Allianz Arena sur un match nul. Ce qui n’arrivera pas puisque Michael Olise se transforme cette fois-ci en Ricardo Quaresma en reprenant en une touche de l’extérieur du pied un caviar de Jamal Musiala (2-0, 90e). Et cette fois-ci, Harry Kane n’était pas là pour lui voler son but.

